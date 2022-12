62 Kinder an Heiligabend 2021 in Sachsen geboren - 40 Prozent in Leipzig und Dresden

182 Kinder sind an den drei Weihnachtstagen 2021 in Sachsen geboren worden. In den Städten Leipzig und Dresden kamen 40 Prozent der an Heiligabend in Sachsen geborenen Kinder zur Welt.

Leipzig/Kamenz/dpa - An den drei Weihnachtstagen 2021 erblickten in Sachsen insgesamt 182 Kinder das Licht der Welt. Das waren 37 weniger als 2020, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. An Heiligabend wurden 62 Kinder geboren, davon 30 Jungen und 32 Mädchen. 40 Prozent der am 24. Dezember 2021 lebend geborenen Kinder kamen in den beiden Städten Dresden und Leipzig zur Welt.

Im Mittel über alle Monate lag die tägliche Geburtenzahl im Freistaat 2021 bei 89 Kindern. Die meisten Geburten mit durchschnittlich 99 pro Tag konnten im September registriert werden, die wenigsten mit durchschnittlich 81 im Dezember.