Tausende Teilnehmer "Wir sind alle LinX": Groß-Demonstration in Leipziger Innenstadt

Mehrere Tausend Menschen haben sich am Samstag in Leipzig an einer Demonstration unter dem Motto "Wir sind alle LinX" beteiligt. Die Polizei sprach zunächst von einer Teilnehmerzahl im unteren vierstelligen Bereich. Angemeldet waren 3000 Menschen. Für die Demonstration war bundesweit mobilisiert worden.