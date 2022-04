Warum ist der Stadtrat für ein Einkaufszentrum in Coswig?

Aus welchen Gründen ein großes Bauvorhaben an der Holländer Mühle in Coswig so viel Zuspruch im Stadtrat gefunden hat.

Coswig/MZ - Die Beschlussvorlage zum Bebauungsplan an der Holländer Mühle war im Coswiger Stadtrat intensiv diskutiert worden. Dort sollen neben etwa 200 Wohnungen und einem kleinem Ärztehaus wie berichtet auch ein Einkaufszentrum mit modernem Rewe-Markt und weiteren Verkaufsflächen für Ladengeschäfte entstehen. Besonders Wolfgang Tylsch (CDU) haderte mit dem Bauvorhaben und warnte in diesem Zusammenhang vor noch mehr Leerstand im Zentrum der Kernstadt. Denn, so wird erwartet: Mit Fertigstellung zieht der noch in der Schlossstraße beheimatete Drogeriemarkt „Rossmann“ in den Neubau.