Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Göritz und Jeserigerhütten

Wittenberg/MZ - Zwischen den Ortslagen Göritz und Jeserigerhütten ereignete sich am 17. September gegen 15.10 Uhr ein Verkehrsunfall mit Todesfolge. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr eine 86-jährige Fahrzeugführerin die Bundesstraße 107 aus Richtung Göritz kommend, in Richtung Jeserigerhütten (Land Brandenburg) und kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Die Fahrzeugführerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Am PKW Honda entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall, werden vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt.