Testzentrum an der „Moorküche“ hat neue Öffnungszeiten

Bad Schmiedeberg/MZ - Der Bedarf an Corona-Schnelltests ist hoch. Daher wurde vor einigen Wochen in Bad Schmiedeberg auf einem Parkplatz an der „Moorküche“ ein Testzentrum errichtet. In einem provisorischen Bauwagen wurden in der ersten Zeit die Testabstriche vorgenommen. Mittlerweile hat sich das Testzentrum vergrößert, zudem gibt es nun längere Öffnungszeiten. Mit Cindy Thormann und Yasmin Ghodbane, die die Abstriche durchführen, sprach Paul Damm.

Was ist neu, was hat sich an diesem Standort verändert?

Wie zu erkennen ist, haben wir inzwischen keinen Bauwagen mehr, sondern einen geräumigen Container. Als vor einiger Zeit eine Testpflicht eingeführt wurde, war es erstmal wichtig, so schnell es geht eine Möglichkeit zum Testen in Bad Schmiedeberg zu schaffen. Allerdings gab es Beschwerden, weil dieser Bauwagen nicht barrierefrei war, man also mehrere Stufen hinaufsteigen musste. Besucher oder auch Kurgäste, die frisch operiert waren, kamen dort einfach nicht hoch. Der neue Container ist nun ebenerdig und ohne Stufen begehbar. Darüber freuen sich die Besucher sehr - und sind auch unfassbar dankbar. Das sagen sie uns eigentlich jeden Tag.

Geänderte Öffnungszeiten gibt es jetzt auch?

Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt anderthalb Stunden länger auf und fangen auch früher an. Das heißt: Montag bis Freitag öffnen wir 8 Uhr und schließen 16.30 Uhr; am Wochenende sind wir jetzt von 10.30 Uhr bis 15 Uhr vor Ort. Wir haben gemerkt, dass viele am Wochenende am Nachmittag einen Test benötigen. Zum Beispiel Besucher des Pflegezentrums, die erst gegen 15 Uhr ins Haus gelassen werden. Dann kommen die kurz vorher vorbei - das ist jetzt einfach viel praktischer.