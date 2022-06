Porters-Rock im Klosterhof in Coswig

Coswig - Auch wenn sich der Klosterhof am vergangenen Freitagabend wegen des ursprünglich eher mäßigen Wetters vorerst nur langsam füllte, können die jugendlichen Veranstalter wieder von einem vollen Erfolg sprechen. Denn am Ende hatten über 230 Musikfans ihren Weg nach Coswig gefunden und feierten insbesondere den Headliner des 15. „Rock around Barock“ Konzerts. The Porters heizten mit ihrer Punk- und Rockmusik, die sie immer wieder mit traditionellen Irish-Folk-Elementen untermalen, kräftig ein.

Selbst mit Mandoline

„Das war ein sehr cooles Highlight“, berichtete Bastian Loran, „bei dieser Band konnte man einfach nicht mehr still stehen.“ Loran, der als Gemeindepädagoge der Landeskirche Anhalt unter anderem auch die Jugendgruppe „Junge Gemeinde“ - die die populäre Veranstaltungsreihe grundsätzlich in Eigenregie plant, organisiert und umsetzt – leitet, zeigte sich äußerst angetan. Die fünf Musiker aus dem Ruhrgebiet begeisterten die Fans insbesondere immer dann, wenn sie den grundsätzlich tiefen Bass-Beat mit ihren verspielten Geigen-, Piano- oder sogar Mandolinenmelodien paarten.

Aufgrund der verschiedenen Einschränkungen durch die Pandemie, fand das Event schon zum zweiten Mal auf dem Klosterhof und nicht wie üblicherweise in der Nikolaikirche statt. Ob diese Open-Air Variante aufgrund des großen Erfolgs auch in den kommenden Jahren bevorzugt wird, konnte Loran noch nicht abschließend beurteilen. „Das werden die Jugendlichen selbst entscheiden“, sagte er zur MZ, „aber ich glaube schon, dass die es draußen sogar besser finden.“

Das Line Up war im Übrigen sehr klug gewählt, denn mit Eros Atomus Isler, der insbesondere durch seinen Erfolgen bei „Voice of Germany“ bekannt ist, startete das Konzert mit eher akustischen Klängen und steigerte sich im Laufe des Abends über das Duo „Hanna und Robin“ und die „Cantina Band“ immer mehr hin zur Hardrock-Musik der „Porters“.

Auch in diesem Jahr kam es vorab auf der Bühne wieder zu einem äußerst amüsanten Dichterwettstreit, den die Stadt Coswig organisiert hatte. Auch wenn es sehr knapp war, am Ende hatte Birdy den größten Beifall erhalten und somit den nun mehr achten Coswiger Poetry Slam gewonnen. Schon ihr „Ehrliches Bewerbungsschreiben“, mit dem sie sich den knapp 100 Juroren vorstellte, sorgte für unzählige Lacher im Publikum.

Das Kontrahentenfeld war im Übrigen mit der Berlinerin Veronika Rieger und David Weber, der bei den Deutschen Meisterschaften 2018 Zweiter wurde, hochkarätig besetzt. „Mir gefällt das sehr gut“, meinte auch Jeanette Engel, die insbesondere wegen des Poetry-Slams gekommen war, „ich hätte ursprünglich gar nicht gedacht, dass dabei so lustige oder auch traurige Texte herauskommen.“ 2014 hatte die Stadt Coswig sich entschieden, die immer populärer werdende Veranstaltungsreihe der Jungen Gemeinde zu unterstützen. Dabei habe man ursprünglich an Nachwuchsbands gedacht im Vorfeld zum Konzert. „Dann wollten wir aber doch nicht das Gleiche machen, was es schon gibt“, so die Amtsleiterin für Bildung, Kultur und Soziales der Stadt Coswig, „und kamen auf den Poetry-Slam.“ Sie persönlich sei jedes Jahr aufs Neue von der Qualität der Poeten beeindruckt und höre den jungen Künstlern mit viel Freude zu. „Ich habe schon öfter gedacht, dass hier zukünftige Kabarettisten auftreten.“

Restlos überzeugt

Inke Sommerlang hatte mit viel Charme und Witz durch den Wettbewerb geführt und obwohl Rieger und Weber die Zuschauer immer wieder zum Lachen brachten, hatte Birdy, die mit bürgerlichen Namen Birte Henneberger heißt, mit ihrem zweiten Auftritt und der Kurzgeschichte „Der Nächste geht auf mich“, in der sie eine Partynacht beschreibt und in komödiantischer Art erklärt, wie oft aus einem strikten Nein doch noch ein Ja wird, das Publikum offensichtlich restlos überzeugt.