Marek Boeck (Grüne): Alternativen statt Verbote

Marek Boeck ist 18 Jahre alt und wohnt in Dessau Kochstedt. An der Ganztagsschule Zoberberg hat er 2019 seinen Realschulabschluss gemacht und war als Schülersprecher im Landesschülerrat. Seine Freizeit verbringt er am liebsten in der Natur - egal ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß.

(Foto: Grüne)