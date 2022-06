Karin Tschernich-Weiske (CDU): Dialog, Kompetenz und Handschlag

Karin Tschernich-Weiske ist 47 Jahre alt • machte 1992 ihr Abitur Dessauer Philanthropinum • studierte Jura in Halle, Oslo und Dublin • ist verheiratet und hat zwölfjährige Drillingsmädchen • fährt gerne mit einem Rennrad zur Arbeit und findet, dass es an Radwegen mangelt

Ein „die da oben“ werde es bei ihr nicht geben, sagt die Kandidatin der CDU, Karin Tschernich-Weiske. „Ich bin hier aufgewachsen und mittendrin. Durch gemeinsame Arbeit im Verein, in der Schule, auf Dorffesten und im Stadtrat weiß ich, was die Menschen hier aufregt und was sich ändern muss“, so die gebürtige Dessauerin, die seit 2014 dem Stadtrat Oranienbaum-Wörlitz angehört, seit vielen Jahren ehrenamtlich als Schöffin aktiv ist, sowie in diversen Elterngremien. Außerdem ist sie Mitglied in der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs.