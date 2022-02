Jetzt ist der Impfstoff Novavax tatsächlich im Kreis Wittenberg angekommen

Wittenberg/MZ - Am Freitagabend und damit früher als angekündigt, ist im Wittenberger Impfzentrum der Impfstoff Nuvaxovid von Novavax eingetroffen. Zudem sind 2.200 Dosen geliefert worden, womit auch die Menge größer ist, als von der Landkreisverwaltung erwartet. Damit kann ab Montag mit dem proteinbasierten Impfstoff geimpft werden.

Menschen, die bislang ungeimpft waren und im medizinischen Bereich arbeiten, konnten sich bereits seit einigen Tagen für eine Impfung auf der Webseite des Landkreises vormerken lassen (die MZ berichtete).

„Auch ohne diese Voranmeldung und ohne Priorisierung kann man sich aber ab Montag mit Novavax impfen lassen“, betont Pressesprecher Alexander Baumbach in einer Mitteilung. Landrat Christian Tylsch appelliert darin an seine Mitbürger, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Im Impfzentrum könne sich jeder mit dem Impfstoff seiner Wahl - also Biontech, Moderna, Johnson&Johnson und jetzt eben auch Novavax impfen lassen, wenn der Impfstoff für den Betroffenen zugelassen sei.