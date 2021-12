Impfaktion im Landkreis Wittenberg kann starten

Viele Experten beteiligen sich am 10. und 11. Dezember an Initiative des Kardiologen Gerhard Hoh und des Bundestagsabgeordneten Sepp Müller. Wo die Aktion im Einzelnen stattfindet.

Nicht nur im Wittenberger Impfzentrum werden an diesem Wochenende Spritzen für die Corona-Impfung aufgezogen. In Hausarztpraxen gibt es einen Aktionstag. 5000 Dosen sollen verimpft werden.

Wittenberg/MZ - Der von dem Wittenberger Kardiologen Gerhard Hoh und Sepp Müller, CDU-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Dessau-Wittenberg, initiierten dezentralen Impfaktion zum Schutz vor einer Corona-Infektion steht nichts mehr im Wege. Nachdem bereits zu Wochenbeginn informiert wurde, dass sich zahlreiche Arztpraxen im Landkreis Wittenberg am 10. und 11. Dezember an der Aktion beteiligen, stehen jetzt Einsatzzeiten und -orte im Einzelnen fest.

Viele mit im Boot

Unterstützung kommt, wie Müller am Donnerstag auf eine MZ-Anfrage erklärte, von Mitgliedern des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr. Diese würden auch zwischen den Impf-Orten pendeln und koordinieren; mit im Boot ist zudem der Landkreis Wittenberg. „Es ist ein organisatorischer Kraftakt“, so Müller, der selbst in einer Gräfenhainichener Arztpraxis helfen will.

Trotz sorgfältiger Planung könne es zu Wartezeiten kommen. Um diese zu minimieren wird an alle Interessierten appelliert, bereits im Vorfeld die Aufklärungs- und Anamnesebögen für die mRNA-Impfstoffe auszufüllen. Zum Teil lägen diese Bögen in Apotheken aus, sie können aber auch ausgedruckt werden, ein Link zum Download steht auf der Website des Landkreises.

Zusätzliche Dosen

Insgesamt sollen jetzt über 5.000 Dosen ohne vorherige Terminvergabe verimpft werden. Der Fokus liege auf Auffrischungsimpfungen, aber auch Erst- und Zweitimpfungen sind möglich. Erstimpfungen seien mit Johnson & Johnson und Biontech möglich. Wie es weiter heißt, können Menschen ab 30 Jahren Auffrischungsimpfungen mit dem Impfstoff von Moderna erhalten. Impfwillige unter 30 Jahren erhalten BioNTech, „so lange der Vorrat der Praxen reicht“. Müller zufolge habe auch der Kreis zusätzliche Dosen Biontech bekommen.

Ziel der Aktion sei es einerseits, die Impfzentren zu entlasten. Zum anderen soll ein Beitrag „für ein gesundes und sichereres Weihnachtsfest geleistet werden“, wenn eine Auffrischungsimpfung bis zum Fest ihre Wirkung entfalten soll. Sepp Müller dankt schon im Vorfeld allen Beteiligten, von den Ärzten und Apotheken bis hin zur Feuerwehr und dem THW. Letzteres richtet zur Koordination der Impfstoffverteilung den Angaben zufolge eigens eine Einsatzzentrale am E-Center ein.

Ausweise sind wichtig

Dort, im Wittenberger E-Center im Teucheler Weg, wird Dr. Gerhard Hoh gemeinsam mit Dr. Gabriele Merk impfen - und zwar am Sonnabend von 9.30 bis 13 Uhr. Über diese Impfaktion der niedergelassenen Ärzte hinaus stehen einer Mitteilung zufolge auch die ständigen Impfzentren in Wittenberg (Am Mittelfeld 50, Freitag, 11 bis 20 Uhr, Sonnabend, 9 bis 15 Uhr) sowie in Dessau-Roßlau (Dessau-Center, Franzstraße 85, Freitag von 8 bis 16 Uhr, dort jedoch mit Termin) bereit. Es wird darauf hingewiesen, neben den ausgefüllten Anmelde- und Anamnesebögen auch Impfausweise und Versichertenkarten mitzubringen.

Aktualisierte Infos zu den Impfmöglichkeiten per WhatsApp: Einfach die 0151/46285360 einspeichern und eine Nachricht mit „Start“ und PLZ schicken. Und hier geht’s zum Download der Aufklärungs- und Anamnesebögen: www.landkreis-wittenberg.de/de/alles-zum-thema-impfen.html