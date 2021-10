Reformationstag in Wittenberg: Diese Veranstaltungen sind geplant

Wittenberg/MZ - Eine ausgewogene Mischung aus lockerer Unterhaltung, geistig-religiöser Erbauung und anspruchsvollen Vorträgen war in der Vergangenheit noch stets das Ziel, wenn es um die Programmgestaltung des Reformationstages in Wittenberg und Umgebung ging. Nach coronabedingter Zwangspause im vergangenen Jahr haben verschiedene Institutionen und Anbieter nun für den 31. Oktober 2021, wenn einmal mehr an Martin Luthers Veröffentlichung seiner 95 Thesen erinnert wird, wieder einiges vorbereitet. Die MZ hat auf dieser Seite ausgewählte Angebote zusammengetragen.

Das Katharina-von-Bora-Hospiz, die Hoffnungskirche und der Verein „Licht an! Konzerte“ wollen mit mehreren Veranstaltung im Stadthaus Wittenberg das Programm zum Reformationstag bereichern. Dazu gehört beispielsweise eine Veranstaltung mit Klaus André Eickhoff, die am 31. Oktober um 18 Uhr beginnt. Unter dem Motto „Hier stehe ich - ich könnt’ auch anders!“ wird ein „intelligenter und kurzweiliger Lutherabend voller geistreicher Texte und Lieder, humorvoll bis tief ergreifend und dabei erstaunlich aktuell und inspirierend“ angekündigt. Und die Behauptung aufgestellt, dass Luther sich damals „ganz schön verzockt“ habe, als er der Heiligen Anna schwor, ins Kloster zu gehen.

„Statistisch gesehen hätte ein Blitzschlag ihn ohnehin nicht umgebracht. Aber versprochen ist versprochen. Aus dem vielversprechenden Jurastudenten wurde ein schüchterner Mönch und später - ungewollt - ein großer Reformator“, heißt es weiter zum Programm, in dem es auch um Fragen wie diese geht: „Wovon konnte ein Mensch so überzeugt sein, dass er vor der geballten Macht der Kurie standhaft blieb und einfach nicht anders konnte: ,Ich widerrufe nicht!’ Hätten Sie’s gekonnt? Können wir auch anders, wenn’s drauf ankommt?“ Klaus-André Eickhoff, Jahrgang 1972, lebt und arbeitet in Wiesbaden, studierte Publizistik, Englisch und Spanisch. Seit dem Jahr 2000 ist er hauptberuflich als Musikkabarettist und Songpoet am Klavier unterwegs und wurde mit mehreren Kleinkunstpreisen ausgezeichnet.

Bereits am Vorabend des Reformationstages laden Hoffnungskirche, Hospiz und Verein zu der Veranstaltung „Wittenberger Musik-Vielfalt“ ein, die ebenfalls um 18 Uhr im Stadthaus beginnt. Angekündigt werden lokale Künstlerinnen und Künstler, neben anderen Jan von Suppengrün, Jenny Köchel, Detlef Kreisel, die Band „Whreeds“ oder Michael Stolle mit dem Trio „Ad libitum“. Ein besonderes Projekt starten an dem Abend Frank Koine, Christian Blossey, Thomas Rüdiger sowie Jenai und Michael Ketelaar. Unter dem Bandnamen „Frank and the Groovebox featuring Jenai“ ist ein Mix aus Soul, R’n’B, Gospel und Pop zu hören. „Frank and the Groovebox“ sind am 31. Oktober auch in einem Gottesdienst zu erleben, der im Stadthaus um 11 Uhr beginnt. Tickets für die Kulturveranstaltungen im Stadthaus gibt es unter anderem bei Terra Verde in Wittenberg.

„Der gefälschte Luther. Täuschung im Buchhandel der Reformationszeit“ ist der Titel einer Kabinettausstellung, welche die Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek (RFB) Wittenberg im Schloss zeigt. RFB-Leiter Matthias Meinhardt bietet am 31. Oktober eine Sonderführung an, die um 14 Uhr beginnt. In der Reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek befinden sich hunderte von unautorisierten Lutherdrucken. Die Kabinettausstellung zeigt eine Auswahl der aufschlussreichsten und wertvollsten Fälschungen und erläutert die Produktion und Verbreitungswege solcher Werke. Für die Teilnahme an der Führung durch die Schau gilt die 3G-Regel.

Anmeldungen nimmt das Sekretariat der Forschungsbibliothek bis Freitag, 29. Oktober, per E-Mail an sekretariat@rfb-wittenberg.de oder unter 03491/5 06 92 00 entgegen. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Mit Gottesdiensten, Konzerten und Veranstaltungen erinnern evangelische Christen auch in Anhalt zum Reformationstag an die Veröffentlichung von Luthers 95 Thesen.

Im Rahmen der musikalischen Andachtsreihe „Musik und Besinnung“ in der Dessauer Johanniskirche spielt um 17 Uhr der Organist und Kantor Christian Skobowsky aus Ratzeburg. Es erklingt Orgelmusik zum Reformationsfest u. a. mit Werken von Dietrich Buxtehude, Felix Mendelssohn Bartholdy und Michael Praetorius. In der Kirche St. Marien Roßlau findet um 17 Uhr ein Konzert mit Werken unter anderem von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Ekaterina Leontjewa statt, die selbst die Orgel spielt. Unter ihrer Leitung singt der St.Marienchor Roßlau.

Ausführliche Auskünfte zum Reformationstag in Anhalt finden Interessierte unter www.landeskirche-anhalts.de zum Nachlesen auch im Internet.

Traditionell wird natürlich in den beiden großen Innenstadtkirchen von Wittenberg am 31. Oktober zu Festgottesdiensten eingeladen. In der Schlosskirche predigt um 10 Uhr der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm. In der Stadtkirche tritt um 11 Uhr Regionalbischof Johann Schneider an die Kanzel.

Mehr Infos stehen im Netz: www.wittenberger-reformationsfest.de