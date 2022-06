Friedenslicht kommt nach Wittenberg

Das Licht aus Bethlehem kommt auch in diesem Jahr nach Wittenberg. Wie das geschieht und was für eine Botschaft dahinter steckt.

Per Fahrrad wird das Friedenslicht in den Landkreis Wittenberg gebracht - die Tour führt über Dessau.

Wittenberg/MZ - Sie müssen gut aufpassen, dass es nicht verlöscht - das Friedenslicht, das möglichst viele Menschen erreichen soll. Deshalb gibt es Spezialbehälter, einen etwa, um das Licht (in einer explosionssicheren Lampe) von Bethlehem, wo es in der Geburtsgrotte Jesu entzündet wird, per Flugzeug nach Wien zu transportieren. Dort wird die Flamme vervielfältigt und geht auf die Reise, über Mauern und Grenzen hinweg in zahlreiche Länder, Regionen, Städte - eben auch nach Wittenberg. Hier sind es die Johanniter Jugend und das Bündnis Wittenberg weltoffen, die seit einigen Jahren das Friedenslicht bringen, hüten und verteilen.