Dritte Impfung ohne Anmeldung

Wittenberg - Auffrischungsimpfungen können nach Angaben der Landkreisverwaltung bei allen Stellen verabreicht werden, die auch zuvor geimpft haben. Das betreffe auch Hausärzte, die Corona-Impfungen verabreichen. Anders als beim Start der Impfkampagne im Frühjahr seien keine Terminabsprachen bei den Zentren notwendig, sagte eine Kreissprecherin.

Wer die Kriterien für die Auffrischungsimpfung erfülle, könne einfach mit Impfausweis, Krankenkassenkarte und Personalausweis zu einer lokalen Impfaktion oder zum Impfzentrum gehen, hieß es. Es sei nicht ratsam, die Hotline 116 117 zu kontaktieren, da das System dort technisch noch nicht auf die einmaligen Auffrischungsimpfungen eingestellt sei, so die Sprecherin des Landkreises. Alternativ sei auch ein Termin beim Hausarzt oder impfenden Fachärzten möglich, hieß es auf MZ-Anfrage von der Kassenärztlichen Vereinigung.

Der Landkreis wolle zudem mobile Teams zur Impfauffrischung in Pflegeheime entsenden. Die Vergabe der Vakzindosen zur Auffrischung sind in dieser Woche im Kreis gestartet.

Die dritte Impfung wird zunächst an die besonders vulnerablen Gruppen, zum Beispiel an über 80-Jährige, Immunsupprimierte oder Pflegebedürftige, verabreicht. Außerdem sollen all jene, die bislang ausschließlich mit einem Vektorimpfstoff von Astrazeneca oder Johnson and Johnson, immunisiert wurden, eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Für all diese Gruppen gilt: Seit der letzten Spritze müssen mindestens sechs Monate vergangen sein. Es gilt das im Impfpass angegebene Datum.

Nähere Informationen zu Impfungen gibt es beim Bürgertelefon des Landkreises unter 03491/479479 oder im Internet auf www.landkreis-wittenberg.de. (mz)