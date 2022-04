Cannabis-Plantage in Coswig: Mann zu Bewährungsstrafe verurteilt

390 Cannabispflanzen und über sieben Kilogramm Marihuana fanden Ermittler in einem Haus in Coswig. Der Angeklagte gestand nun seine Tat.

Dessau/Coswig/MZ - Ein 30 Jahre alter Mann aus Coswig ist am Freitagnachmittag wegen der Beihilfe zum illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt worden. Die 3. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau sah sich in dem erstinstanzlichen Verfahren jedoch in der Lage, den Strafvollzug zur Bewährung auszusetzen. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Außerdem muss der selbstständige Gewerbetreibende 1.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.