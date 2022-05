Bürgerinitiative besorgt: Wie groß sollen die geplanten Gewächshäuser von Wittenberg Gemüse in Schleesen werden?

Schleesen/MZ - In Schleesen hat sich vor dem Hintergrund der Investitionspläne von Wittenberg Gemüse (die MZ berichtete) eine Bürgerinitiative gegründet. Es geht nach den Worten von Matthias Witt zunächst darum, sich mit der Situation zu beschäftigen. „Im Focus liegt derzeit die informative Aufklärung aller Einwohner von Schleesen“, sagt der Bürger des kleinen Ortes, in dem das Wittenberger Unternehmen Tomaten in großem Stil in Gewächshäusern anbauen will - und zwar im Winter. Zwölf Leute gehören laut Witt zurzeit zur Initiative.

