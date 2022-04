Brandstifter in Wartenburg wieder aktiv

Schaden an Halle von 300.000 Euro

Der Großbrand in Wartenburg.

Wartenburg - Das Großfeuer bei Reuden ist noch nicht mal richtig aus, da gibt es den nächsten Großeinsatz für die Feuerwehren im Landkreis Wittenberg. Am Montagnachmittag steht eine Lagerhalle des Landwirtschaftsbetriebes der Familie Lansink aus Wartenburg in Vollbrand. Eine große Rauchsäule ist weithin am Horizont sichtbar.