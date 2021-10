38-Jährige aus Landkreis Wittenberg erhält SMS von Kreditinstitut - doch dahinter verbirgt sich ein Betrugsversuch

Wittenberg - Eine 38-Jährige aus dem Landkreis Wittenberg zeigte am 28.10.2021 bei der Polizei an, dass sie eine SMS erhalten habe, in der sie aufgefordert wurde, einen Link eines vermeintlichen Kreditinstitutes zu aktivieren und dort die Anmeldung zum Online-Banking durchzuführen.

Sie folgte dem Link stellte dann aber fest, dass sie per Online-Banking keinen Zugriff mehr auf ihr Konto hat. Darüber hinaus sei zweimal versucht worden, ihr Konto unberechtigt zu belasten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhan darauf hin, dass Kreditinstitute nie per SMS, E-Mail, Brief oder am Telefon zur Angabe bzw. Eingabe von Kunden-, Zugangs- oder Bankdaten auffordern!

Löschen Sie solche Nachrichten und folgen Sie keinesfalls mitgeschickten Links. Vergewissern Sie sich beim Online-Banking, dass Sie auf der richtigen Website sind. Tragen Sie dazu am besten die Internetadresse Ihres Kreditinstitutes direkt in die Adresszeile des Browsers ein. Sollte Ihnen etwas komisch vorkommen, brechen Sie die Verbindung sofort ab und kontaktieren Ihr Kreditinstitut.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de unter dem Stichwort „Phishing“.