3.640 Kunden in Wittenberg und Jessen für knapp drei Stunden ohne Internet, Telefon und TV

Am Donnerstag waren viele Haushalte im Kreis Wittenberg und Jessen ohne Internet, TV und Telefon.

Wittenberg/MZ/mac - Zahlreiche Kunden des Telekommunikationsunternehmens Vodafone in Wittenberg und Jessen hatten am Donnerstag erhebliche Probleme mit Internet, Telefon und Fernsehempfang. Konzernsprecher Volker Petendorf bestätigte am Freitag gegenüber der MZ eine knapp dreistündige Störung - zwischen 13.54 und 16.48 Uhr.

Eine Übertragungsstrecke sei ausgefallen. Die Techniker hätten schnell reagiert: „Wir haben durchgemessen, wo die Störung ist.“ Ein Bauteil eines Verteilerpunktes in Wittenberg musste ausgetauscht werden, so Petendorf.

Nach seinen Worten waren 3.640 Kunden in Wittenberg und Jessen betroffen. Sie hatten in dieser Zeit keine Möglichkeit, das Netz zu nutzen. „Wir bitten um Entschuldigung für diesen Ausfall“, sagt der Vodafone-Sprecher.