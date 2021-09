Zwei neue Solarparkprojekte im Gerbstedter Stadtrat vorgestellt

Gerbstedt/MZ - In der Einheitsgemeinde Gerbstedt könnten in den nächsten Jahren zwei neue Solarparks in Betrieb gehen. Die Projekte wurden am Dienstag im Gerbstedter Stadtrat vorgestellt. Zuvor waren sie bereits Thema in Ausschüssen.

Bei dem ersten Vorhaben handelt es sich um einen Solarpark der Stadtwerke Leipzig. Vertreter Michael Leps erklärte, es gehe um eine Fläche von rund 16 Hektar, die südlich des Ortes Thondorf (Gemarkung Siersleben) liege. Sie verlaufe parallel zu den Gleisen der Bergwerksbahn. Die Anlage soll in der Spitze 20 Megawatt Leistung liefern und rechnerisch 5.500 Haushalte versorgen können. Wenn alles ideal verlaufe, könnte sie Anfang oder Mitte 2023 in Betrieb gehen. Die Betriebsdauer wird zunächst für 25 Jahre geplant.

Künftige Fläche für Solarpark soll beweidet werden

Der zweite Solarpark soll auf einer Fläche etwa einen Kilometer südwestlich von Gerbstedt durch die Firma „wpd“ entstehen, die ihre Zentrale für Projekte in Mitteldeutschland ebenfalls in Leipzig hat. Hier gehe es um eine Photovoltaik-Fläche von 48,5 Hektar, die Strom für 14.500 Haushalte liefern könne. Sie könnte Anfang 2024 in Betrieb gehen - zunächst sind 30 Jahre Laufzeit geplant. Laut Projektleiter Christian Spanier soll die Fläche auch mit Schafen beweidet werden. Für beide Vorhaben winken der Kommune Gewerbesteuereinnahmen plus mögliche Pacht für Wegerecht. Zudem soll es durch ein neues Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) künftig möglich sein, die Kommunen an den Erträgen zu beteiligen. Hierfür zeigten sich beide Projektvertreter offen. Allein für das zweite Vorhaben war von Einnahmen von etwa 50.000 Euro pro Jahr die Rede. Die Vertreter betonten zudem, dass ein vollständiger, schadloser Rückbau der Anlagen möglich ist und der Boden nicht versiegelt werde.

Eine Entscheidung über die beiden Projekte stand derweil noch nicht an. Über einen Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans wird der Stadtrat erst in Zukunft entscheiden.