Zwei Kreisderbys stehen in der Fußball-Landesliga Staffel Süd auf dem Plan

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Am Sonnabend steht ein „Klassentreffen“ in der Fußball-Landesliga Staffel Süd auf dem Programm. Die vier Vertretungen aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz sind dann nämlich unter sich. Zwei Kreisderbys stehen auf dem Programm. Derbys, zu denen die Fans, so sie denn wollen, mit dem Fahrrad fahren können. In Eisleben empfängt der gastgebende MSV den Tabellenführer aus Emseloh. In Stedten trifft Gastgeber Romonta auf den Tabellenzweiten Eintracht Lüttchendorf.

Die Ausgangslage vor den beiden Derbys ähnelt sich dabei. Sowohl in der Lutherstadt als auch in Stedten sind die Gastgeber Außenseiter gegen zwei Top-Mannschaften der Liga, die wohl den Meistertitel unter sich ausspielen werden. Und die sich eben deshalb auf dem Weg dorthin nicht allzu viele Ausrutscher erlauben dürfen.

Mannschaften kennen sich durch zahlreiche Duelle

Dabei: In den Derbys stehen sich am Sonnabend ab 14 Uhr Mannschaften gegenüber, die sich aus zahlreichen Duellen ganz genau kennen. Die Bilanz zwischen dem MSV Eisleben und Eintracht Lüttchendorf ist ausgeglichen. 15 Mal standen sich beide Mannschaften gegenüber, jeweils sechs Siege stehen für die Eintracht und den MSV zu Buche, drei Partien endeten Remis. Der letzte Erfolg der Elf aus der Lutherstadt liegt allerdings geraume Zeit zurück. Am 16. Mai 2015 setzte sie sich 4:2 durch, danach folgten vier Siege für Emseloh und drei Unentschieden.

In der laufenden Saison trennen beide Vereine nicht nur gut 20 Kilometer, sondern eben auch 13 Punkte. Die noch ungeschlagenen Emseloher sind nach acht Siegen und einem Remis Tabellenführer, der MSV ist nach der Niederlage bei Schlusslicht Alsleben auf Rang sechs zu finden.

Nur sieben Zähler sind es, die den Tabellenfünften Stedten vom Tabellenzweiten Eintracht Lüttchendorf trennen. Auch die beiden Mannschaften haben schon so manches Duell ausgefochten. Nach 14 Pflichtspielen spricht die Bilanz für die Eintracht. Acht Lüttchendorfer Erfolgen stehen nur drei Romonta-Erfolge gegenüber. Der Letzte glückte im Jahr 2018. Nach zuletzt sechs Siegen in Folge kommt die Eintracht natürlich mit breiter Brust nach Stedten. Die Gastgeber, zuletzt dreimal in Serie sieglos, wollen dem Tabellenzweiten aber einen Kampf auf Biegen und Brechen liefern.