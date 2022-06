Zweckverband Ostharz übernimmt Abwasserentsorgung der Südharz-Gemeinde

Breitenstein/Quedlinburg/MZ - Das Gebiet des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO) wird größer: „Zum 1. Januar 2022 übernehmen wir den Ortsteil Breitenstein der Gemeinde Südharz vom Wasserverband Südharz“, erklärte Lutz Günther, Geschäftsführer des Verbandes mit Sitz in Quedlinburg. Ab Beginn des kommenden Jahres ist der ZVO für die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung in Breitenstein zuständig, dessen Gemarkung an die Einheitsgemeinde Harzgerode angrenzt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<