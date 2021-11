Zigarettenautomat in der Hauptstraße von Wimmelburg gesprengt

Wimmelburg/MZ - In Wimmelburg, Hauptstraße, haben am Sonntag gegen 4 Uhr bislang noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt. Anwohner wurden durch den Knall auf die Tat aufmerksam. Das Gerät wurde dadurch vollständig zerstört. Aus dem Automaten wurden Bargeld und Zigarettenschachteln in noch unbekannter Menge und Höhe entwendet. Zum Einsatz kamen Kriminaltechniker, um Spuren zu suchen und zu sichern. Die Kripo hat hierzu die Ermittlungen bereits übernommen.