Workshop „Erlebnistanz für ältere Menschen“ nun auch in Eisleben und Hettstedt

Eisleben/Hettstedt - Zum Workshop „Erlebnistanz für ältere Menschen“ lädt die Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt (LVG) am 10. Juli in Hettstedt und am 17. Juli in der Lutherstadt Eisleben ein. Die beiden Workshops richten sich an interessierte Senioren ebenso wie an Gruppen- und Übungsleiter, die neue Ideen für Bewegungsangebote in ihren Seniorengruppen suchen.

Tanzen gegen Bewegungsmangel

Bewegungsmangel zählt zu den Hauptrisikofaktoren für Volkserkrankungen wie Adipositas, Bluthochdruck, Gefäßverkalkungen, Fettstoffwechselstörungen und Diabetes mellitus Typ 2. Davon betroffen sind vor allem Senioren, die zu wenig Bewegung in ihren Alltag bringen. Wenn es dann zu körperlichen Einschränkungen durch Übergewicht und schmerzhafte Gelenkbeschwerden kommt, fällt es vielen älteren Menschen schwer, sich ausreichend zu bewegen, so die Experten der LSV. Umso wichtiger sei es, niedrigschwellige Bewegungsangebote vor Ort anzubieten. Die Bewegungsförderung sei ein wichtiger Baustein der Gesundheitsziele des Landes Sachsen-Anhalt.

Ein bei Senioren beliebtes Angebot sei es, sich zum Rhythmus von Musik zu bewegen. Die Vielfalt an Möglichkeiten ist dabei groß und kann an die individuellen Voraussetzungen angepasst werden. Sogar im Sitzen ist gemeinsames Tanzen möglich. Das sorgt für Gruppengefühl und Freude. Das Mitmachen wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Das Angebot, das die LSV jetzt mit dem Workshop unterbreite, diene dem Kennenlernen von Tänzen, die für ältere Menschen besonders geeignet sind.

Professionelle Anleitung durch Mitarbeiter des Deutschen Seniorentanzverbandes

Aus der Erfahrung weiß man bei der LSV, dass es oftmals an geeigneten Angeboten vor Ort hapere. Das wolle der Landkreis Mansfeld-Südharz nun in Zusammenarbeit mit der Landesvereinigung ändern. Unter professioneller Anleitung von Mitarbeitern des Deutschen Seniorentanzverbandes (BVST) können die Teilnehmer an den Workshops verschiedene Aufstellungen, Figuren und Schritte geeigneter Tänze auf der Fläche und im Sitzen ausprobieren. Benötigt werden dabei lediglich feste Schuhe.

Treffpunkt ist am 10. Juli um 9.45 Uhr im Hettstedter Rathaus und am 17. Juli ebenfalls um 9.45 Uhr in Eisleben in der Glück-auf-Sporthalle. Der Workshop, der für alle Teilnehmer kostenlos ist, dauert drei bis vier Stunden. Anmelden können sich Senioren und Übungsleiter. Wie aus der Stadt Hettstedt zu erfahren war, sei der Rückmeldebogen auf der Internetseite der Kupferstadt zu finden. Man könne ihn aber auch im Bürgerbüro der Kupferstadt abholen. Außerdem werde jeder Teilnehmer darum gebeten einen Nachweis in Form eines Negativtests, einem Nachweis der Genesung von Corona oder den Nachweis der vollständigen Impfung zu erbringen, um teilnehmen zu können.

›› Ansprechpartner sind Martin Bormann und Andrea Ohle von der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt. Sie sind telefonisch erreichbar unter 0391/8364111. Informationen gibt es auch im Netz unter www.lvg-lsa.de/veranstaltungen(mz)