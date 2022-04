Wo darf man in Mansfeld-Südharz Obst am Straßenrand pflücken?

Private Ernte an Straßenbäumen ist eigentlich Diebstahl, wird aber kaum angezeigt. Die Aktion „Gelbes Band“ geht an Mansfeld-Südharz vorbei.

Auch an den Obstbäumen am Straßenrand ist in diesem Jahr eine beachtliche Ernte herangewachsen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Prallvoll hängen an der Straße von Roßla nach Agnesdorf die Bäume mit Äpfeln und Birnen in den verschiedensten Sorten. Und nicht nur dort. An vielen Straßenrändern ist in diesem Jahr eine üppige Ernte herangewachsen. Die wird aber anscheinend kaum verwertet. Das Obst fällt zu Boden und verdirbt.