Wird der Museumspass von den Schülern in MSH genutzt?

Sangerhausen/MZ - Mit dem VIP-Museumspass haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in diesem Jahr während der Sommerferien in Sachsen-Anhalt, die noch bis zum 1. September andauern, freien Eintritt in zahlreichen Museen. Doch diese haben bislang mit dem Pass ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Museen mit Besucherzahlen bisher zufrieden

Im Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda sei der Museumspass bisher fünf Mal von Schülern genutzt worden, sagt die Museumsmitarbeiterin Eva-Marie Pietsch. „Das Feedback ist bisher sehr positiv gewesen. Allerdings haben die Besucher das Gewinnspiel vermisst, das sonst in den Vorjahren mit dem Museumspass verbunden wurde“, so Pietsch. Die Schüler seien größtenteils mit ihren Eltern oder Großeltern ins Museum gekommen. Insgesamt habe man in den diesjährigen Schulferien höhere Besucherzahlen zu verzeichnen als sonst, berichtet Pietsch.

Auch im Spengler-Museum in Sangerhausen ist man mit den Besucherzahlen in der Ferienzeit bisher zufrieden. „Der Museumspass wurde in diesem Jahr gut angenommen. Wir haben bisher 45 Pässe ausgegeben, 20 Schüler haben ihn bereits bei uns genutzt“, sagt Heike Rülke, Kassiererin im Spengler-Museum. Die Mehrheit der Schüler habe das Museum mit ihren Eltern besucht.

Kein Gewinnspiel aufgrund der Corona-Pandemie

Sie erwarte jedoch, dass in diesem Jahr aufgrund des fehlenden Gewinnspiels etwas weniger Schüler ins Museum kommen als in den Vorjahren, so Rülke. Insgesamt habe man bisher in den Ferien aber höhere Besucherzahlen zu verzeichnen als während der Schulzeit. Seit Ferienbeginn habe man durchschnittlich etwa 60 Besucher pro Tag im Spengler-Museum begrüßen können, sagt Rülke. In den Vorjahren war mit dem Museumspass zusätzlich ein Gewinnspiel verbunden, bei dem es darum ging, möglichst viele Museen zu besuchen. Dabei konnten Sachpreise gewonnen werden. In diesem Jahr hat sich der Veranstalter Erlebniswelt Museen jedoch dazu entschieden, das Gewinnspiel aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchzuführen.

In Luthers Sterbehaus in Eisleben sei der Museumspass bisher von 60 Schülern genutzt worden, teilt Nina Mütze, Pressesprecherin der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, auf Anfrage mit. 51 Schüler hätten den Pass in Luthers Geburtshaus in Eisleben genutzt. In Luthers Elternhaus in Mansfeld sei der Museumspass von neun Kindern genutzt worden. „Der Pass wird sehr gut angenommen – wir haben in unseren drei Museen über 150 Pässe verteilt“, so Mütze. Die Kinder kämen alle in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern oder anderer Erwachsener. „Der Pass scheint in jedem Fall ein Anreiz für den Museumsbesuch zu sein“, so Mütze.

Schüler besuchen Museen oft mit ihren Eltern

Im Knopfmachermuseum in Kelbra sieht die Situation dagegen etwas anders aus: „Wir haben insgesamt 89 Museumspässe erhalten, davon haben wir 27 Pässe ausgegeben. Bisher haben drei Schüler das Angebot genutzt“, sagt Dagmar Ernst vom Knopfmachermuseum. Zudem beobachte sie, dass seit dem Ferienbeginn mehr Besucher ins Museum kommen als sonst. Das Besucheraufkommen sei in der Ferienzeit jedoch von Tag zu Tag sehr unterschiedlich, so Ernst. An manchen Tagen kämen zehn Museumsbesucher, an anderen Tagen komme sogar gar kein Besucher.

In Hettstedt dagegen ist man durchaus zufrieden. „Wir haben bisher 26 Museumspässe ausgegeben, die von den Schülern auch gleich vor Ort genutzt wurden“, sagt Kerstin Träger vom Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss in Hettstedt. Das Feedback sei bisher sehr positiv gewesen. Die meisten Schüler besuchten das Museum mit ihren Eltern. Viele Familien seien auch aus anderen Bundesländern angereist, um hier Urlaub zu machen, so Träger.