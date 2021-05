Wie wollen die Kandidaten den Tourismus im Kreis voranbringen?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Am 6 Juni wird in Mansfeld-Südharz ein neuer Landrat gewählt. Zur Wahl stellen sich Silvio Jacob (FBM), Cathèrine Kayser (AfD), Carsten Reuß (SPD), André Schröder (CDU), André Ulrich und Sven Vogler. In der fortlaufende Serie äußern sich die Kandidaten zu landkreisspezifischen, aber auch persönlichen Themen. In diesem Teil der Serie wurden sie gefragt, wie sie den Tourismus im Kreis voranbringen wollen.

Silvio Jacob (FBM): Mit Eigeninitiative und Kreativität zum Erfolg

Kandidat der FBM und Linken • unterstützt von BIS und WG Feuerwehr • geboren 1970 in Wolfen • lebt in Mansfeld • Betriebsratsvorsitzender bei Romonta

Unser Landkreis kann sich mit einer langen, geschichtsträchtigen Historie rühmen. Vom Kupferschieferbergbau über die Reformation und dem Europa-Rosarium bis hin zu den weltbekannten Humboldts, ist hier pures Gold der Geschichte und deren Zeugen zu finden.

Dieses Potenzial zu nutzen und gemeinsam mit der Standortmarketinggesellschaft effektiv zu vermarkten, wird meine Aufgabe als Ihr Landrat. In vielerlei Hinsicht ist die nötige Infrastruktur in Form der Museen und Vereine bereits vorhanden und etabliert. Ich verspreche mir daher von der Zusammenarbeit mit den Beteiligten Erfolge und zudem ein deutliches Signal, dass Eigeninitiative und Kreativität die Schlüssel zum Erfolg sind. Die Herausforderung besteht darin, die Möglichkeiten der Digitalisierung restlos auszuschöpfen.

Ich bin davon überzeugt, dass unsere Region eine touristische Attraktion ist. Diesem Anspruch wollen wir zukünftig wieder gerecht werden. So verfügen wir über echte Erholungsgebiete, wie zum Beispiel den Harz oder das Seegebiet, mit überregionaler Anziehungskraft. Hier ist der Ausbau der Rad- und Wanderwege ein zentrales Thema für mich. Im gesunden Maße mehr Ortsfremde in diesen Genuss zu bringen und sie für unsere Region zu begeistern und womöglich am Ende zu Bürgerinnen und Bürgern zu machen, wäre ein wesentlicher Schritt in Richtung des Wiederauflebens unseres vielfältigen Landkreises.

Silvio Jacob (FBM) und Cathèrine Kayser (AfD) (Fotos: FBM/AfD)

Cathèrine Kayser (AfD): Schwerpunkt Kultur mit Luther und Rosarium reicht nicht aus

41 Jahre alt • geboren und aufgewachsen in Sachsen • lebt im Seegebiet Mansfelder Land • Unternehmerin im Qualitätsmanagement, Handel und Seniorenservice

Wenn der Tourismus als Wirtschaftsfaktor zur Wertschöpfung beitragen soll, wird keiner umhinkommen, die jetzige Ausrichtung zu erweitern. Der Schwerpunkt Kultur mit den Themen Luther und Rosarium reicht bei weitem nicht aus, um den Markenkern des Tourismus in Mansfeld-Südharz auszuschöpfen. Ich sehe den Angelpunkt des Aktivtourismus mit den Säulen Wandern und Radfahren. Die Affinität zwischen diesen Trendsportarten und den räumlichen Gegebenheiten sind hier deutlich ausgeprägt. Auf der intakten Wegestruktur in den Wäldern kann beim Ausbau dieser Sportarten aufgesetzt werden.

Herzstück einer Erweiterung wäre die Orientierung auf Zielgruppen wie Senioren, Business/Gäste, Familie, alte und junge Singles/Paare. Zum Markenkern gehören die Themen Aktivität, Business, Gesundheit, Kultur, Stadt und Event. Außerdem würde ich die kommunale Einzelvermarktung durch eine europäische Vermarktung der gesamten Tourismusregion ergänzen. Aber das wichtigste ist, wofür stehen die Menschen in der Region Mansfeld-Südharz, was ist ihr Identitätspunkt und wodurch wollen sie sich positiv abheben von anderen Regionen. Das kann nicht von oben verordnet werden. Im Übrigen befand sich der Landkreis bereits vor acht Jahren auf diesem richtigen Weg und war konzeptionell sehr weit fortgeschritten. Auf diesen Erfahrungen würde ich aufsetzen.

Carsten Reuß (SPD): „Mansfeld-Südharz Erleben“ soll neue Marke werden.

Unterstützung durch Die Grünen • 41 Jahre alt • geboren in Wippra • lebt in der Stadt Arnstein • Gebietsleiter Sparkassenorganisation • Stadtratsvorsitzender Arnstein

Der Landratswahlkampf gibt mir die Möglichkeit, unseren Landkreis intensiver kennenzulernen. Ich bin immer wieder beeindruckt von dem, was unsere Region zu bieten hat und von dem Engagement vieler Menschen. Ob spannende Geschichten, historische Ereignisse, atemberaubende Natur oder unvergessliche Sehenswürdigkeiten, Mansfeld-Südharz hat viele Höhepunkte anzubieten.

Mit „Mansfeld-Südharz Erleben“ wird eine Marke angedacht, die sich ausschließlich um Tourismusmarketing in der Region kümmert. Dazu zählt, Tourismus zu vernetzen, aber auch auf Kooperationen mit anderen Kreisen und Tourismusverbänden zu setzen. Ein Baustein von „Mansfeld-Südharz Erleben“ sollen Partnerschaften mit Unternehmen sein. Ziel ist es, die Gästezahlen in der Region und deren Verweildauer zu erhöhen und auch zu wiederholen. Jedes Unternehmen schätzt Stammkunden. Und genau die brauchen wir. Es geht dabei aber auch darum, den Menschen aus der Region die Heimat näher zu bringen. In der heutigen Zeit hat regionaler Tourismus enorm an Bedeutung gewonnen – diese Chance muss genutzt werden!

Eine weitere Priorität liegt darin, den öffentlichen Nahverkehr zu optimieren sowie den Ausbau der Rad- und Wanderwegenetze und die Anbindungen über Kreisgrenzen hinaus voranzubringen. Des Weiteren müssen wir schnell an der Gästeführung durch Hinweisschilder und Wegweiser arbeiten.

Carsten Reuß (SPD) und André Schröder (CDU) (Fotos: Susie Knoll/Martin Kolodziej)

André Schröder (CDU): Bauerkriegsjubiläum im Jahr 2025 als große Chance

51 Jahre alt • geboren und wohnhaft in Sangerhausen • ist verheiratet und hat zwei Kinder • Landtagsabgeordneter • Mitglied im Sozialausschuss des Landtages in Magdeburg

Tourismus ist ein wichtiger Wertschöpfungs- und Standortfaktor. Trotz guter Ansätze hat unser Landkreis seine Potenziale nicht ausgeschöpft. Gäste orientieren sich an Reisegebieten und nicht an Gemeindegrenzen. Deshalb ist eine bessere Verzahnung unserer Angebote nötig. Die touristische Vermarktung möchte ich mit Landeshilfen ausbauen. Das gilt für die Straße der Romanik, den Lutherweg, das Projekt Gartenträume, das Blaue Band und die Oranier-Route. Gleichzeitig gilt es, auf wichtige Trends schnell zu reagieren. Für Gäste ist das Internet die wichtigste Info-Quelle, weshalb ich an der Virtualisierung unserer Angebote weiterarbeiten werde.

Tourismus verlangt eine gut ausgebaute Infrastruktur. Das betrifft sowohl Übernachtungsangebote mit Gastronomie als auch ausgebaute Rad- und Wanderwege. Neben den Strukturwandelhilfen sehe ich unsere Sparkasse und die Investitionsbank als weitere Finanzierungspartner. Die Standortmarketinggesellschaft wird mit mir in ihrer Aufstellung weiter optimiert, um auch touristische Projekte noch besser umzusetzen. Das Jahr 2025 ist für Mansfeld-Südharz eine große Chance, das Jubiläum 500 Jahre Bauernkrieg mit dem Wirken Müntzers, aber auch das 825-jährige Bergbaujubiläum, im Rahmen einer Landesausstellung zu würdigen. Als Landrat werde ich mich außerdem für eine bessere Berufsorientierung einsetzen. Professionelle Fachkräfte werden auch im Tourismus immer mehr gesucht.

André Ulrich: Es braucht eine effiziente Radwegeplanung

Unabhängiger Kandidat • 41 Jahre alt • lebt in Hettstedt • verheiratet, zwei Kinder • arbeitet bei einem Bio-Betrieb • sitzt im Stadtrat Hettstedt (Frakt. CDU/BSH/Feuerwehr)

Ein nachhaltiges und tragfähiges Tourismuskonzept muss vor allem eines können: Verbinden und Identität schaffen oder erhalten. Wenn es dann noch von allen Menschen im Landkreis genutzt werden kann, wird es sich etablieren. Seit Jahren sehe ich für unseren Landkreis ein enormes Potenzial im Fahrradtourismus. Weite, leicht hügelige Landschaft, bei klarer Sicht mit Blick bis zum Harz. Dazu vielfältige Kultur und spannende Geschichte und Geschichten. Während meiner beruflichen Tätigkeit in Halle/Saale sprachen mich viele interessierte Hallenser auf unsere Region an, die ich immer gern „die Wiege Europas“ nenne.

Wenn ich von unserer Landschaft, der Geschichte und der Kultur schwärmte, äußerte fast jeder, dass er sich das gern selbst ansehen möchte und viele wollen das mit dem Rad tun. Zu sagen, dass wir touristisch viel zu bieten haben, ist immer einfach – trotzdem muss es ja einen Grund haben, warum wir touristisch ein nahezu weißer Fleck auf der Karte sind. Nicht nur ich finde vier Jahre für die Planung von einem Radweg zumindest fragwürdig. Am Ende meiner möglichen ersten Amtszeit sollen mindestens ein Drittel aller Orte im Landkreis bequem per Rad erreichbar sein, das Ziel sind zukünftig 100 Prozent. Dafür braucht es eine effiziente Radwegeplanung, gemeinsam mit den Kommunen. Und: Es ist endlich Tempo gefragt, denn noch mal sieben Jahre weiter so, können wir uns nicht mehr leisten!

André Ulrich und Sven Vogler (Fotos: Jürgen Lukaschek/Maik Schumann)

Sven Vogler: SMG stärken, Marketing verbessern, Fahrradtourismus koordinieren

Unabhängiger Kandidat • 47 Jahre alt • Leiter des Fachbereichs 1 (Bildung/Soziales/Jugend/Kreisplanung) in der Kreisverwaltung • geboren in Eisleben • lebt in Halle

Der Tourismus hat wichtige Funktionen, er ist wertvolle Quelle für das Gastronomie- und Hotelgewerbe und den Einzelhandel und hat eine zentrale Funktion für die Menschen hier vor Ort im Tagestourismus. Er wird für mich eine wichtige Rolle spielen, die SMG wird dafür personell gestärkt und das Marketing verbessert.

Mit der Öffnung von zwei Hotels in Stolberg als Corona-Modellprojekt haben wir jüngst deutschlandweit den Südharz in den Fokus gerückt. Im Landkreis haben wir neben der Natur viel Erlebenswertes, dies muss weiterentwickelt werden. Eine Sanierung der betonierten Uferpromenade des Süßen Sees und die Vermarktung von Malandis gehören ebenso dazu wie der Bau der Königshalle in Tilleda, ein Kranichaussichtsturm in Kelbra, der klimaneutrale Tourismus im Südharz mit dem autonomen Fahren und die Industriekultur um das Erlebniszentrum Bergbau Wettelrode.

Als Vorsitzender des Vereins Erlebniswelt Museen werde ich in den Verbundmuseen meinen Beitrag leisten. Der Radtourismus muss gestärkt werden. Die SMG stellt gerade einen Radwegemanager als Ergebnis unserer Strukturwandelarbeit ein, der den Bau von Radwegen koordinieren wird. Die VGS muss sich zwingend auf den Radtourismus einstellen, die Radmitnahme im Bus auf touristischen Routen muss möglich werden. Zeitgeschichtliche Ereignisse werden wir aufgreifen, 500 Jahre Bauernkrieg müssen im Landkreis ihre Beachtung finden. (mz)