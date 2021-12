Wie Sängerin Hanna Rautzenberg aus Stangerode ihr Weihnachtsfest verbringt

Stangerode/MZ - In der Weihnachtszeit von Adventskonzert zu Adventskonzert tingeln? Keine Option für Musikerin Hanna Rautzenberg aus Stangerode. „Für mich ist es die Zeit einer musikalischen Pause. Und die Zeit, die ich mit meiner Familie genieße“, sagt die 17-Jährige. Ganz auf Musik wird zum Fest bei Familie Rautzenberg aber nicht verzichtet. Im Gegenteil: „Bei uns wurde an den Feiertagen schon immer gesungen. Und als ich dann Geige lernte, musste ich immer ein Stück spielen, erst dann habe ich ein Geschenk aufmachen können. Und dann musste ich ein weiteres Stück spielen, damit ich das nächste Geschenk öffnen konnte“, erzählt die junge Musikerin. Beste Gelegenheit also zum Üben der Instrumente.

Erster Auftritt im Alter von sechs Jahren

Das musikalische Talent ist der 17-Jährigen in die Wiege gelegt. Ihre Mama Susann Rautzenberg singt selbst und steht mittlerweile als Backgroundsängerin bei den Auftritten der Tochter mit auf der Bühne. Das Musik eine wichtige Rolle im Leben von Hanna spielen wird, haben ihre Eltern bereits im Kindergartenalter bemerkt und sie daraufhin bei der musikalischen Früherziehung in einer Musikschule in Aschersleben angemeldet. „Weil ich so großer David-Garrett-Fan damals war, habe ich mit Geige angefangen“, erzählt Hanna Rautzenberg.

Mit sechs Jahren hat sie dann ihren ersten Auftritt in Aschersleben. Und das Interesse an Musik wächst fortan weiter. „Ich wollte zu den Instrumenten singen, die ich spiele und habe dadurch auf die Gitarre umgeschwenkt“, sagt Rautzenberg. Das Spiel des Instruments eignet sie sich autodidaktisch an. Ein paar Jahre später folgt dann noch das Klavier, bei dem sie sich ebenfalls die Grundlagen selbst beibringt. Der Weg für neue Auftritte ist geebnet und startet 2017 in Aschersleben bei der Fête de la Musique. „Das war der Punkt, wo ich dann endgültig die Musik für mich entdeckt habe. Ich bin bei dem Auftritt das erste Mal aus mir rausgekommen und habe mich so richtig getraut“, erinnert sich Rautzenberg.

Erstes Debütalbum 2020 veröffentlicht

Nach und nach flatterten immer mehr Auftrittsangebote ins Haus. Und zwar in das elterlich in Stangerode. Denn ihre Auftritte managt ihre Mama Susann. Ob Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg, das Folkfest in Ballenstedt oder das MDR Harz Open Air in Wernigerode - kaum ein Event, bei dem die Musikerin nicht auf der Bühne steht und mit ihrer markanten, rauchigen Stimme überzeugt.

Mama Susann Rautzenberg gründet sogar ein eigenes Label, um die Musik der Tochter auf den Markt zu bringen. Denn Hanna entdeckt das Songschreiben für sich. Im Sommer 2018 beginnt sie die ersten Zeilen und Melodien zusammenzutragen und bereits 2020 veröffentlich sie ihr Debütalbum „Soulmate“.

Der Name verrät schon, in welche Richtung die Musik tendiert. Als eine Mischung aus Country, Soul und Blues beschreibt Hanna Rautzenberg ihre Lieder selbst. Ein richtiges Vorbild habe sie nicht, wohl aber Musiker, die sie inspirieren: Tom Petty etwa oder James Bay.

Hanna Rautzenberg arbeitet an neuen Songs

Mittlerweile arbeitet Rautzenberg an neuen Songs und möchte in Zukunft noch ein weiteres Album herausbringen. Konkrete Pläne gäbe es aber noch nicht. Die coronabedingte Zwangspause, in der viele Auftritte abgesagt wurden, nutze sie, um kreativ zu sein. Und um zu lernen. Denn im kommenden Jahr macht die 17-Jährige ihr Abitur. Danach, so die Pläne, soll ein Studium folgen. Auf jeden Fall in die musikalische Richtung.

Jetzt aber hat Hanna Rautzenberg nur Gedanken und Zeit für die Familie und das Weihnachtsfest. „Das ist bei uns schon immer ein großes Ding gewesen und die Adventszeit wird zelebriert.“ Traditionell wird beim Fest dann wieder gesungen. Mittlerweile hat Hanna Rautzenberg aber die Geige gegen die Gitarre getauscht und spielt ihre eigenen Songs.

Diese CD hat uns Hanna Rautzenberg zur Verfügung gestellt. Am Ende wird sie verlost. (Foto: Rautzenberg)

Gewinnspiel: Kunst wird an die Leser verlost

Was für eine kreative Region ist Mansfeld-Südharz? Die MZ öffnet in diesem Jahr mit ihrem Adventskalender Türen, hinter denen Künstler agieren. Da gibt es eine Menge zu erzählen.

Viele der Künstler, die wir in unserem diesjährigen Adventskalender vorstellen, haben uns etwas aus ihrem Schaffensbereich zur Verfügung gestellt. Und das werden wir am Ende des Tages - also wenn alle Türchen geöffnet wurden - unter unseren Lesern verlosen.

Wie gelangt man in den Lostopf?

Ganz einfach: Sie schreiben uns einmalig eine E-Mail an redaktion.sangerhausen@mz.de oder redaktion.eisleben@mz.de oder eine Postkarte an die MZ-Redaktion in der Grauengasse 1c, 06526 Sangerhausen oder an die MZ-Redaktion am Plan 7 in 06295 Lutherstadt Eisleben. Als Stichwort genügt „Adventsverlosung“, bitte vergessen Sie nicht, uns eine Telefonnummer und Ihre Adresse mitzuschicken. Mehrfachzuschriften landen NICHT auch mehrfach im Lostopf. Die Gewinner werden schriftlich informiert und namentlich veröffentlicht. Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise siehe Impressum.