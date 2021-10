Wie die Öffnungszeiten im Klosterschloss in Klosterrode künftig geregelt werden sollen

Klosterrode/MZ - „Ab November wird es anders!“ Die Ankündigung von Helma Helmbold betrifft das Klosterschloss in Klosterrode. Seit dem Tag des offenen Denkmals ist dort eine Ausstellung zum Jubiläum 900 Jahre Prämonstratenserorden zu sehen. Aber eben nur dann, wenn auch jemand vor Ort ist und man in die Räume hineingelangt.

Besucher standen draußen

Bislang sichert dies mehr oder weniger Helma Helmbold allein ab. Schon lange trägt sie sich auch mit dem Gedanken, dass sie dringend Verstärkung braucht. „Immer wieder waren in den vergangenen Wochen Wanderer oder Radfahrer am verschlossenen Gebäude anzutreffen, oder es kamen telefonische Anfragen, wann die Ausstellung geöffnet ist“, so Helma Helmbold. Nun trafen sich interessierte Blankenheimer und Klosterröder, um gemeinsam eine Lösung zu finden, wie man Interessenten Zugang zu der Ausstellung gewähren kann. „Und wir haben eine Lösung“, freut sich Helma Helmbold. Ab November wird mittwochs von 14 bis 16 Uhr jemand vor Ort sein, der die Besucher empfängt und die Ausstellung zeigt.

Auch samstags von 14 bis 16 Uhr kann die Ausstellung im Klosterschloss ab November besichtigt werden. Eine kleine Ausnahme gibt es hier, da das Schloss auch für Familienfeiern genutzt wird, was meist am Samstag der Fall ist. An solchen Tagen sei die Ausstellung dann nicht geöffnet. Am 13. und 27. November sowie am 18. Dezember sei die Ausstellung aber definitiv geöffnet.

Offen gegenüber Vereinsgründung

Die Idee, einen Verein zu gründen, steht in Klosterrode schon lange im Raum. „Es existiert bereits eine Satzung, die von allen studiert oder mit Vorschlägen versehen werden kann“, war von Helma Helmbold zu erfahren, die sich sehr darüber freute, dass alle Anwesenden beim jüngsten Treffen einer Vereinsgründung sehr aufgeschlossen gegenüberstanden. Sie meinte, dass auch dieser Schritt demnächst getan werden könne und warb dafür, dann auch dem Verein beizutreten, wenn es ihn denn gibt. „Jeder kann Mitglied werden, wir möchten gern viele Aktive dabei haben.“

Übrigens gibt es bei Youtube seit dem 21. September von allen Korrespondenzorten kleine Videosequenzen. Unter anderem stellt Helma Helmbold das Klosterschloss und seine Verbindung zum Orden der Prämonstratenser vor. Das Zentrum für Mittelalterausstellungen (ZMA) in Magdeburg erarbeitet aus diesem Anlass Ausstellungen. Eine davon ist in Klosterrode zu sehen.

Übrigens sind dort auch noch steinerne Zeitzeugen zu sehen. So stammen Teile der Klausur und des Kreuzganges noch aus der Zeit der Prämonstratenser, die übrigens bis zur Reformationszeit in Klosterrode wirkten. Danach hatte das Klosterschloss viele Herren, die nach ihrem Gusto das Gemäuer umbauten.

›› Kontakt zu den Aktiven rund um das Klosterschloss über Angelika Wagner Telefon 034659/6 13 44 oder 0152/09 47 25 64 und über Helma Helmbold zu erreichen unter der Rufnummer 034659/6 02 13