Wie die Fleischerei Reinecke in Arnstedt Tradition mit Moderne kombiniert

Torsten Reinecke und Sohn Nicklas (v.li.) bieten in ihrer Fleischerei auch Spezialitäten an.

Arnstedt/MZ - „Hier läuft die Ware nicht vom Band, hier schafft man noch mit Herz und Hand“ steht auf einem verzierten Holzbrett geschrieben, das gut sichtbar über der Theke hängt. In dieser selbst reihen sich Wurst- und Fleischklassiker aneinander, während auf einem weiteren Schild an der Wand mit außergewöhnlichen Kreationen wie Spinat- und Cheddar-Bacon-Würstchen gelockt wird. „Wir produzieren hier noch jeden Tag selbst“, sagt Torsten Reinecke, Inhaber der gleichnamigen Fleischerei in Arnstedt. Ab 5 Uhr steht der Fleischermeister mit seinem Team in den weiß gefliesten Räumen und stellt an guten Tagen auch mal bis zu 100 Kilo Wurst her.