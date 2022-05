Wie der Koch der Villa Oberhof in Hergisdorf Mitglied des Vereins Euro-Toques Deutschland wurde

Stefan Leißring überzeugt mit seiner Kochkunst und widmet sich dem Ehrenkodex von Euro-Toques. Was es damit auf sich hat.

Hergisdorf/MZ - Was hat Stefan Leißring aus Hergisdorf mit Eckart Witzigmann, vom Restaurantführer „Gault & Millau“ bereits 1994 zum „Koch des Jahrhunderts“ gekürt, gemeinsam? Der Küchenchef und Betreiber der Villa Oberhof in Hergisdorf gehört neuerdings dem Verein Euro-Toques Deutschland an, dessen Ehrenpräsident Witzigmann ist. Vor wenigen Tagen erhielt er die gerahmte Urkunde mit dem Ehrenkodex, nach dem alle im Verein zusammengekommenen Chefköche handeln. Landesbeauftragter Sven König überreichte sie ihm mit großer Freude.