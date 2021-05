Wie Corona den Wahlkampf verändert

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - - Hier den Frauen eine Blume in die Hand gesteckt, dort den Kleinsten eine Packung Gummibärchen oder einen Luftballon überreicht. Dazu im besten Fall ein Gespräch über Politik und noch fix den Flyer unterbringen. So funktioniert der gute alte Straßenwahlkampf - ohne Corona. Mit Corona und für die anstehende Landtagswahl am 6. Juni müssen sich die Kandidaten umstellen.

Kathrin Tarricone, die für die FDP im Wahlkreis für Eisleben und Hettstedt antritt, spürt Auswirkungen der Pandemie in ihrem Wahlkampf. „Der direkte Bürgerkontakt ist nur eingeschränkt möglich“, sagte Tarricone der MZ. Sonst sei es an Wahlkampfständen häufig so gewesen, dass drei oder vier Leute am Stand gewesen seien und sich im besten Fall sogar noch eine kleine Traube von Bürgern darum gebildet habe. „Das geht jetzt alles nicht.“

Vorbildfunktion in Sachen Corona-Regeln

Abstände und Masken verändern so die Art des Wahlkampfes. Nötiger Abstand sorge in Gesprächen für Distanz, auch Masken im Gesicht wirkten sich auf die wahrgenommene Persönlichkeit aus. „Das macht schon was mit dem Wahlkampf“, sagt Tarricone. Auch Veranstaltungen wie Wahlkampfforen können in Präsenz nicht stattfinden, stattdessen werden sie häufig ins Internet verlegt. An diesen nehme sie natürlich gern teil, Tarricone gibt aber auch zu: „Da kriegt man die Leute nicht so wie etwa an Wahlkampfständen.“

Sie werde zwar versuchen, in den verbleibenden Wochen kleine Wahlkampfstände zu beantragen. Tarricone betont jedoch: „Wir haben als Parteien auch eine Vorbildfunktion, was die Akzeptanz von Coronamaßnahmen angeht. Wir müssen mit Fingerspitzengefühl vorgehen.“ Sie sei daher weit davon entfernt, alle Regelungen maximal auszureizen.

Auch Bettina Hellfayer, Kandidatin der Freien Bürger Mitteldeutschland (FBM), hält es für wichtig, dass sich die Politik im Wahlkampf an die Corona-Regeln hält. Auf typische Wahlkampfstände auf öffentlichen Plätzen verzichtet sie deshalb – und zwar auch aus Solidarität. „Wenn die Händler hinter mir nicht aufmachen dürfen, würde sich so etwas nicht gehören“, findet Hellfayer.

Zwischen Radtour und Internet

Gern wäre sie auch auf Präsenzveranstaltungen aufgetreten, um sich vorstellen zu können, doch das sei eben aktuell nicht möglich. Und auch die einfachen Gespräche mit Bürgern sind deutlich schwieriger zu realisieren. „Das bedaure ich sehr“, sagt Hellfayer. Sie versuche aber, die Region etwa mit dem Fahrrad viel zu bereisen und so mit Leuten zu reden – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Für Matthias Redlich (CDU) spielt Corona ebenfalls eine Rolle im Wahlkampf. „Ich habe das Gefühl, dass es nicht passend wäre, viele Termine zu machen“, sagt er. Auch Leon Bergner, der für die SPD im Wahlkreis Sangerhausen um Stimmen werben will, übt sich bei seinem ersten Landtagswahlkampf in Zurückhaltung. „Der Wahlkampf ist schwierig, man darf - soweit ich weiß - nicht einfach so Infostände machen.“ Corona solle man keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, es gehe darum, die Bevölkerung zu schützen. Er verlege seinen Wahlkampf eher ins Internet.

Genau so macht es auch Carola Kunde (Die Linke). Die Bergaerin hat nun einen eigenen Youtube-Kanal und einen Hashtag, der zur Verschlagwortung im Internet genutzt wird. Unter #TeamCarola gehen die Videos über etwa Gespräche mit Ortsbürgermeistern oder Besuche von Bundespolitikern auch bei Facebook online. „Es ist ein ganz anderer Wahlkampf dieses Mal“, sagt Kunde. „Das macht es aber auch interessant.“

Kein Verzicht auf klassische Wahlstände

Für die Entwicklung ihres Auftritts auf Youtube oder Facebook habe sie die Hilfe einer Studentin bekommen. „Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man bei Frauen eher den Vornamen mit dem Hashtag verknüpft und bei Männern eher den Nachnamen“, sagt sie. „Und es musste auch ein Logo entwickelt werden.“ Dennoch wolle sie auf klassische Wahlstände nicht ganz verzichten, sagt sie.

So sieht es auch Andreas Gehlmann von der AfD, dessen Partei mit den Corona-Maßnahmen per se nicht so viel anzufangen weiß. „Wir machen auch noch Kundgebungen, und fahren mit den Wahlmobilen durch die Region“, sagt er. (mz)