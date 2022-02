Weniger Teilnehmer bei den Corona-Demonstrationen in Mansfeld-Südharz

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Die Zahl der Teilnehmer an den Corona-Protesten sinkt. Nach Angaben der Polizei kamen am Montagabend in Mansfeld-Südharz etwa 385 Menschen zusammen. In Sangerhausen beteiligten sich etwa 200 und in Eisleben etwa 125 Menschen an Aufzügen durch die Innenstädte.

„In Hettstedt hielten knapp 60 Personen eine Versammlung ab“, so Polizeisprecherin Ulrike Diener. In der vergangenen Woche waren noch knapp 700 Protestler gezählt worden. Die Versammlungen an diesem Montag in MSH seien bis auf einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz störungsfrei verlaufen, so die Polizei.

In Eisleben hat die Polizei einen Mann bei der Versammlungsbehörde beim Landkreis angezeigt. Hintergrund sei die nicht angemeldete Versammlung. Näher äußerte sich die Behörde dazu nicht und verwies auf den Kreis. Von dort hieß es, die Anzeige liege noch nicht vor.