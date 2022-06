Welche Weihnachtsbäume es besonders frisch wo in Mansfeld-Südharz gibt

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Das zweite Adventswochenende ist vorbei, da rückt die Frage nach dem passenden Weihnachtsgrün immer näher. Wie groß? Welche Farbe? Welche Sorte? Und vor allem: Gekauft oder geschlagen? Geht es um den Weihnachtsbaum sind die Geschmäcker wohl so verschiedenen, wie es Sorten gibt. In Mansfeld-Südharz scheinen die Leute auf jeden Fall gerne ihr Grün selbst zu schlagen und den Gang in die Natur zu nutzen, hat Holger Koth, Leiter des Landesforstbetriebs Süd, in den vergangenen Jahren beobachtet. Zum Territorium des Forstbetriebs gehören Wälder in Mansfeld-Südharz, dem Saalekreis, dem Burgenlandkreis und der Stadt Halle. „Wir selbst führen kein Weihnachtsbaumschlagen durch. Wir stellen aber die Flächen dafür zur Verfügung“, sagt Koth.

