Wegen großer Nachfrage: Organisatoren des Blasmusikfestes Mansfelder Land überarbeiten Konzept

Weil die Nachfrage von Kapellen, die bei Blasmuskfest auftreten wollten, so groß gewesen sei, feilten die Veranstalter noch einmal am Programm, wie Frank Wyszkowski vom Blasmusikfestverein jetzt erklärte.

Helbra/MZ - Nun wird das Ganze doch größer als ursprünglich geplant. Mit seinem erweiterten Programm reagieren die Organisatoren des Blasmusikfestes Mansfelder Land auf die Resonanz von Besuchern und Musikern. Als öffentlich wurde, dass die Veranstaltung in Helbra in diesem Jahr in kleinerem Rahmen ausfallen soll, zeigten sich viele enttäuscht.