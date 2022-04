Wasserverband Südharz soll das Rottleberöder Abwasser entsorgen

Beschluss steht in der nächsten Verbandsversammlung auf der Tagesordnung. Auch die Gemeinde Südharz müsste noch zustimmen.

Rottleberode/MZ - Der neue Termin steht offenbar: Ab 2023 soll der Wasserverband Südharz die Abwasserentsorgung in Rottleberode übernehmen. Das sieht der Vertrag vor, über den der Verband seinerseits an diesem Freitag beschließen will. Sowohl der Beschlusstext als auch der Vertragsentwurf stehen auf der Internetsetseite des Verbands.