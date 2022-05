Warum die Horteinrichtungen von Berga, Kelbra und Tilleda zusammengelegt werden

Brücken/Kelbra/MZ - Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ hat eine Zusammenlegung der Horte der Kindertagesstätten in Berga, Kelbra und Tilleda am Standort Frankenhäuser Straße in Kelbra beschlossen. Damit soll die außerschulische Betreuungsqualität verbessert werden. Der Verbandsgemeinderat stimmte in der Sitzung am Donnerstagabend für einen entsprechenden Beschluss.