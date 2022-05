Warum 25 junge Leute aus Niedersachsen bei der Restaurierung der Adendorfer Kirche helfen

25 junge Leute arbeiten im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres jeweils eine Woche in Adendorf und Bösenburg. Was genau gemacht wird.

Antonia Trost, Franziska Pawella, Joshua Reick und Elena Hennicke (von rechts) verfugen die Steine an der Kirche.

Bösenburg/MZ - Um sieben Uhr morgens dröhnt aus den Boxen eines mobilen Lautsprechers Musik. Langsam öffnen sich nach und nach die Zelte auf dem ehemaligen Kuhstall in Adendorf. Den jungen Leuten aus Niedersachsen steht ein anstrengender Tag bevor: Das Mauerwerk an der St.-Michael-Kirche in Bösenburg soll weiter restauriert werden.