Wansleber gerührt: Mehr als 100 Weihnachtspäckchen für Senioren gespendet

Wansleben/MZ - Die Überraschungs-Aktion „Weihnachtspäckchen“ aus Wansleben hat im Schlussspurt noch einmal ordentlich an Fahrt aufgenommen: Insgesamt sind 107 Pakete eingegangen, teilte Initiator Daniel Seese aus Wansleben mit. „In der vergangenen Woche war es echt enorm“, sagt Seese über die Tage vor der Abgabefrist. „Überall kamen die Päckchen her.“ Auch viele Unternehmen hätten sich beteiligt.

Die über 100 Pakete markieren eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, wo rund 70 Pakete bei Familie Seese eingegangen waren. „Das hätte ich nicht gedacht“, sagt Seese. „Man muss sich wirklich bei den Bürgern bedanken, dass sie Herz zeigen und etwas Gutes tun.“ Das sei besonders in der heutigen Zeit bemerkenswert, wo die soziale Komponente in der Gesellschaft häufig zu kurz komme, betont Seese.

Die Päckchen kommen Bewohnerinnen und Bewohnern eines Pflegeheims in Bennstedt zugute. Die Übergabe ist für diesen Dienstag geplant, erklärte Seese. Die diesjährige Sammelaktion war im November gestartet. Päckchen konnten bei Familie Seese in Wansleben persönlich abgegeben oder eine Abholung vereinbart werden. Auch eine Ergotherapie-Praxis in Halle nahm sie entgegen. Im vergangenen Jahr hatte Seese die Aktion gemeinsam mit seiner Frau ins Leben gerufen und Weihnachtspäckchen gesammelt, die dann an das Pflegeheim in Wansleben übergeben worden sind.