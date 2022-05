Wann die Badesaison im Mansfelder Land eingeläutet wird

Die Freibadsaison startet demnächst. Wie sich die Betreiber auf den Sommer vorbereiten und was sich im Vergleich zum Vorjahr geändert hat.

Das Freibad in Hettstedt startet Mitte Mai in die Saison.

Eisleben/Hettstedt/MZ - Endlich mal wieder unbeschwert in der Sonne relaxen, im Wasser planschen und ein Eis vom Kiosk schlecken - das kann in diesem Sommer endlich wieder Wirklichkeit werden, denn die kommende Badesaison kann gänzlich ohne Auflagen vom Gesundheitsamt starten. Und die Freibäder in der Umgebung bereiten sich bereits auf die kommende Badesaison vor.