Wandel nach der Wende: Wie sich Straßen und Mobilität in MSH verändert haben

Wer den Herbst 1989 erlebt hat, wird sich erinnern: Nach dem Fall der Mauer rollten aus Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen endlose Kolonnen von Trabis, Wartburgs, Skodas oder Ladas westwärts. Vornehmlich über die regelmäßig verstopfte „F 80“, die Fernverkehrsstraße 80, „rüber“ über die plötzlich offene Grenze. Später wurde sie umbenannt in die Bundesstraße B 80.

Zulassung der Fahrzeuge nach bundesdeutschen Gesetzen

Monika Schmidt, die seit einem Jahr die Straßenverkehrsbehörde im Landkreis Mansfeld-Südharz leitet, hat damals in der Zulassungsstelle gearbeitet. „Die gehörte in der DDR zur Polizei.“ Kaum war die Grenze auf, schildert sie, hätten sich viele Leute Autos mitgebracht. Verständlich, betrug doch in der DDR die Wartezeit auf ein neues Auto im besten Fall acht Jahre und für einen Skoda mit Viertaktmotor 20. Doch mancher Westwagen, der nach dem Mauerfall für unfassbar günstige 1.500 D-Mark in den Osten rollte, hätte längst auf den Schrottplatz gehört; zum Kummer der stolzen Neubesitzer landete er dort meistens sehr bald.

„Über Nacht mussten wir uns mit den bundesdeutschen Gesetzen vertraut machen, um die Fahrzeuge nach bundesdeutschem Recht zulassen zu können“, erinnert sich Schmidt. „Es galt ein neues Pflichtversicherungsgesetz.“ Zwei Computer hätten sie aus Berlin bekommen, aber null Ahnung gehabt. Weder von den neuen Gesetzen noch von den Computern. „Chaos hoch drei.“ Mitarbeiter aus der Zulassungsstelle in Osterode hätten ihnen mit Rat und Tat zur Seite gestanden, zumal der Andrang enorm war.



Mansfeld-Südharz: Veränderungen im Straßennetz

„Hunderte Menschen haben vor den Zulassungsstellen gewartet. Zum Beispiel, als die russische Garnison in Allstedt aufgelöst worden ist und sich alle Fahrzeuge mitgenommen haben.“ Ein Abend sei ihr besonders in Erinnerung geblieben, sagt Schmidt: „Abends um acht, halb neun haben Leute einen Sitzstreik gemacht und wollten unbedingt noch ihre Autos anmelden. Wir mussten Landrat Volker Pietsch holen...“

Gigantische bauliche Veränderungen hat seit 1990 das Straßennetz im Gebiet des heutigen Landkreises Mansfeld-Südharz erfahren. Unzählige marode Straßen wurden saniert, Ampeln, Fußgängerüberwege und Kreisverkehre installiert. Ortsumgehungen wurden gefordert und zu einem großen Teil schon gebaut. Andere Ortsumgehungen wie zum Beispiel für Aseleben (B 80), Mansfeld (B 86) oder Berga fehlen hingegen noch immer.

Bau der A38: 4,8 Millionen Euro pro Kilometer

Auch Autobahnen, für die es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schon vage Pläne gab, wurden neu geplant. In Mansfeld-Südharz gibt es sogar zwei Autobahnen. Die A 38, Nummer 13 auf der Liste der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, wurde ab Mitte der 1990er Jahre in Etappen gebaut. Sie führt quer durch den Landkreis, pro Kilometer (!) hat sie durchschnittlich 4,8 Millionen Euro gekostet. Seit Ende 2009 ist sie durchgehend zwischen Göttingen und dem Dreieck Parthenaue in Sachsen befahrbar.



Es gibt Anschlüsse nach Leipzig - Dresden oder Chemnitz, über die A 9 nach München und Berlin. Seit 2013 besteht übers Autobahndreieck Sangerhausen eine schnelle Verbindung in südliche Richtung nach Erfurt - Suhl -Schweinfurt, nach Norden über die bewährte B 86 oder die ebenfalls abschnittsweise neu gebaute B 180 in Richtung Mansfeld - Aschersleben sowie zur nagelneuen Autobahn 36.

Zahl der privaten Pkw in Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen steigt

Für viele Pendler aus dem Landkreis führt der tägliche Arbeitsweg in die Ballungszentren über diese Strecken. Zur Jahresmitte 2019 hat das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt immerhin mehr als 17.000 Auspendler aus Mansfeld-Südharz gezählt, von denen wohl ein großer Teil das Auto nutzt. Das spiegelt sich - wenig überraschend - in der Entwicklung des Bestands an Kraftfahrzeugen wider. 1989 gab es insgesamt 43.540 Pkw in den Kreisen Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen, die damals zusammen fast 199.000 Einwohner hatten, wie es beim Statistischen Landesamt heißt.

Die ersten Zuschriften zu unserer Serie zur Wiedervereinigung sind eingegangen. Dafür vielen Dank. Wir hoffen auf weitere Teilnehmer, die uns an ihren Erinnerungen an die Zeit der Wiedervereinigung teilhaben lassen.

Es geht uns vor allem um die spannende, aufregende Zeit vom Mauerfall bis zur 3. Oktober 1990. Aber natürlich sind wir auch neugierig auf alles, was vielleicht danach passiert ist. Möglicherweise sind Sie auch noch im Besitz von Fotos aus dieser Zeit. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich an unserer Serie zur Wiedervereinigung beteiligen.

Das funktioniert wie immer ganz unkompliziert:



Doch innerhalb von drei Jahrzehnten ist die Einwohnerzahl in Mansfeld-Südharz fast um ein Drittel auf rund 134.000 gesunken. Und trotzdem gibt es heute viel mehr Autos als 1989. Zum Stichtag 1. Januar 2019 waren laut dem Statistischen Jahrbuch 79.807 Pkw registriert.

Nach Wunsch können seit Ende 2012 die Autokennzeichen die Buchstaben EIL, HET, SGH, ML oder MSH tragen. In der Zulassungsstelle bereitet so was keine Probleme, dort hat sich alles längst eingespielt. Hier läuft der Betrieb auch zu Zeiten von Corona reibungslos, und zwar über Termine. Monika Schmidt schmunzelt. „Jetzt reicht ein Knopfdruck, um alle Daten mit dem Kraftfahrtbundesamt in Flensburg auszutauschen.“ Falls dort aber doch mal die Technik streikt, gebe es leider auch in der Zulassungsstelle in Sangerhausen Probleme. (mz)