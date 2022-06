Volkshochschule in Mansfeld-Südharz startet ins neue Semester

Die meisten Angebote an der Volkshochschule laufen weiter in Präsenz. Welche Kurse angeboten werden und was zu beachten ist.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Nicht nur an den Schulen gehen die Sommerferien zu Ende. Auch an der Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz beginnt am kommenden Montag das neue Herbstsemester. Wobei man dort nicht von null auf hundert mit einem festen Stundenplan startet, der bis zum Semesterende am 31. Dezember in dieser Form durchgezogen wird.