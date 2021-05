Vier Verletzte bei Dietersdorf Vier Verletzte bei Dietersdorf: L234 nach Unfall vorübergehend gesperrt

Dietersdorf - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 234 bei Dietersdorf (Mansfeld-Südharz) sind am Sonnabendnachmittag vier Personen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war ein Pkw in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Straße war vorübergehend voll gesperrt. ...