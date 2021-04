VGS weist auf FFP2-Maskenpflicht in Bussen hin

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen

Nur noch mit FFP2-Masken oder vergleichbaren Masken wie KN95 und N95 darf man jetzt in den Bussen der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) mitfahren. Die Pflicht, Masken wie diese zu tragen, gilt auch, wenn man sich im Haltestellenbereich aufhält. Über diese Neuregelung, die seit Samstag gilt, informierte jetzt Anja Reise, Pressesprecherin der VGS. Diese Anordnung ist eine Folge der Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, besser bekannt als „Bundes-Notbremse“, die vorige Woche beschlossen wurde.

Reise: „Bisher war vorgeschrieben, dass Fahrgäste in unseren Bussen lediglich eine medizinische Maske beziehungsweise eine sogenannte OP-Maske tragen mussten.“ Diese Regelung wurde nun verschärft. Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 steige, sehe das neue Gesetz diese Regelung vor. Für den Landkreis Mansfeld-Südharz hat das Sozialministerium am Dienstag 42 neue Fälle von bestätigten Corona-Infektionen gemeldet. Die Inzidenz der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt aktuell bei 204,5. Laut Ministerium vermeldet man ab sofort den tagaktuellen Stand des Robert-Koch-Instituts von 0 Uhr. (mz/Beate Thomashausen)