VfB Uftrungen ehrt Mitglieder mit Ehrenkristall

Uftrungen/MZ - Überraschung für Käte Schneider: Die frühere Lehrerin, die quasi über Generationen hinweg die Uftrunger Kinder in Sport unterrichtet hat, ist anlässlich der Festwoche zum 100-jährigen Bestehen des VfB Blau-Weiß Uftrungen mit dem neuen Ehrenkristall geehrt worden. Dazu fuhren der Vorsitzende Peter Kohl und Geschäftsführer Albrecht Rüdiger zu ihr nach Ilfeld ins Seniorenheim Sonnenhof, wo die 96-Jährige lebt.

Es sei erstaunlich, schildert Kohl, wie geistig und körperlich fit Käte Schneider über viele Begebenheiten aus 40 Jahren Sportlehrer-Leben und noch längerer Trainertätigkeit geplaudert habe. Zum Beispiel über den Bau des jetzigen Sportgeländes in Uftrungen, wofür die Vereinsmitglieder Tausende ehrenamtliche Stunden geleistet hatten. Denn dadurch hatten sie eine Laufbahn und auch alle sonstigen Anlagen zur Verfügung, so dass Leichtathletik-Wettkämpfe ausgetragen werden konnten. Auf dem großen Fußball-Spielfeld habe Frau Schneider die Schüler zur Erwärmung oft mit Steinelesen und ähnlichen Aufgaben betraut, als Anerkennung gab’s eine Fahrt an die Ostsee ins Ferienlager.

VfB Uftrungen ehrt Mitglieder anlässlich des Jubiläums

Frau Schneider erinnere sich sogar an die Namen vieler ehemaliger Schüler - und deren sportliches Können, schmunzelt Kohl. Sie habe von den organisatorischen Mühen mit dem Schwimmunterricht, aber auch manche lustige Episode erzählt. Der Verein sei stolz, dass sie ihm als Ehrenmitglied angehört.

Ein Ehrenkristall wurde außerdem an fünf VfB-Mitglieder übergeben, die der Abteilung Fußball seit langem angehören: an Werner Peter, Albrecht Müller, Aribert Schneider, Armin Dittmar und Albrecht Rüdiger. „Ihnen danken wir für ihre Treue zum Verein und ihre Vorbildwirkung“, unterstreicht Kohl.

Das 100. Vereinsjubiläum sei dem Anlass entsprechend ausgiebig gefeiert worden - trotz der unumgänglichen Corona-Auflagen, sagt Kohl. Der Verein habe drei Tage mit einem sportlichen Rahmenprogramm und eine würdevolle Festveranstaltung auf die Beine gestellt, dafür danke er allen Mitgliedern und Sponsoren.