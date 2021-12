Helbra/MZ - Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, entwendeten am Dienstagnachmittag, in der Zeit zwischen 16 und 16.25 Uhr, bislang unbekannte Täter aus einem Baucontainer in der Ottostraße in Helbra Baumaschinen. Den Gesamtschaden wird auf 2.600 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.