Überraschungen warten: Noch 32 Mannschaften im Kreispokal Mansfeld-Südharz dabei

Sangerhausen/MZ - Wieder einmal ist Pokalzeit. Wieder einmal sind es noch 32 Mannschaften, die im Kreispokal Mansfeld-Südharz mit mehr oder weniger großen Ambitionen am Ball sind. Und wieder einmal stellt sich bestimmt nicht die Frage, ob alle Favoriten weiterkommen, sondern die Frage, wen es denn diesmal erwischt.

Auf einige der höherklassigen Teams wartet ein heißer Tanz. So zum Beispiel auf die Landesklasse-Elf aus Bräunrode, die beim zuletzt stark auftrumpfenden Kreisoberligisten in Wimmelburg gefordert ist. Oder auf die in der Kreisoberliga kickende Elf von Aufbau Eisleben, die vor der schweren Partie beim Kreisliga-Spitzenreiter Bornstedt steht. Auch den VfR Roßla aus der Kreisoberliga erwartet beim Kreisligisten Edelweiß Arnstedt II kein Spaziergang. Bereits klar ist, dass zwei Kreisoberligisten auf der Strecke bleiben, denn in Brücken und Augsdorf kommt es zu direkten Duellen von Teams aus der höchsten Spielklasse. Auf dem Helmesportplatz will Fortuna die zuletzt doch schwachen Leistungen vergessen machen und den starken Aufsteiger Osterhausen aus dem Wettbewerb kegeln. Bei der SG Augsdorf/Helmsdorf ist der SV Allstedt zu Gast.

Die Ansetzungen: Wolferstedt - Röblingen, Arnstedt II - Roßla, Wimmelburg - Bräunrode, Hayn - KSG, Klostermansfeld/Volkstedt II - Sittendorf, Siersleben - VfB Sangerhausen II, Augsdorf/Helmsdorf - Allstedt, Bornstedt - Aufbau Eisleben, Stolberg - Ahlsdorf, Wallhausen - Welbsleben/Quenstedt, Stedten II/Osthausen II. - Oberröblingen (alle Sonnabend, 14 Uhr), Amsdorf II - Rottelsdorf, Brücken - Osterhausen, SG FC Sghs./Anhalt II - Wippertal, Kelbra III/Tilleda - Riestedt, Blankenheim - Gonnatal (Sonntag, 14 Uhr)