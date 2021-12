Über 14.000 Menschen in Mansfeld-Südharz hatten oder haben Corona-Infektion

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Es sind nun über 14.000 Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis Mansfeld-Südharz am Coronavirus erkrankt sind. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) waren es am Montagmorgen 14.099. Demnach gibt es 123 neue Erkrankungsfälle. Die Zahl derer, die an oder mit dem Virus verstorben sind, liegt laut dem RKI bei 264.

›› Testzentren für Corona-Schnelltests: www.mansfeldsuedharz.de