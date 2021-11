Trotz angesagter Großkontrolle: Polizei erwischt 66 rasante Autofahrer in MSH

Polizeikontrolle durch die Bereitschaftspolizei Magdeburg in der Napianstrasse in Hettstedt. Durch die Sperrung der Gerbstedterstrasse nutzen viele Autofahrer unerlaubt die Straße durch das Wohngebiet. Bewohner haben sich bei der Polizei beschwert.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Während ihrer Großkontrolle hat die Polizei in Mansfeld-Südharz am Donnerstag insgesamt 66 zu schnelle Autofahrer ertappt. „Tagesschnellster“ war ein Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 80 in Höhe Seeburg. „Er wurde mit 137 Kilometern pro Stunde gemessen. In dem Bereich ist nur Tempo 70 erlaubt“, teilte Polizeisprecherin Steffi Schwan mit. Nach dem neuen Bußgeldkatalog, der seit wenigen Tagen gilt, muss der Fahrer nun mit zwei Monaten Fahrverbot, 600 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Ebenfalls deutlich zu schnell war ein Autofahrer auf der B 180 nahe Mansfeld. Er wurde dort mit 158 km/h geblitzt. Erlaubt war an der Messstelle Tempo 100. In Siersleben fiel ein Pkw mit Tempo 96 auf. Schwan sagte: „Zur Erinnerung: Innerorts gelten immer noch 50 km/h.“ Von insgesamt sieben Lkw, die in Welfesholz kontrolliert wurden, hatten alle Mängel. Bei drei Lastzügen waren die Mängel so schwer, dass die Beamten den Fahrern an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagten.

Zwei Fahrzeugführer fielen auf, weil sie während der Fahrt mit dem Handy in der Hand telefonierten. Sechs Insassen von Fahrzeugen wurden erwischt, weil sie nicht angeschnallt waren. Außerdem zog die Polizei in Eisleben einen 38-Jährigen ohne Führerschein aus dem Verkehr. Darüber hinaus hagelte es 23 Mängelanzeigen. Fast alle bezogen sich auf nicht funktionierende Beleuchtung, so Schwan. Mit einem Ermittlungsverfahren muss ein 71-jähriger Pkw-Fahrer rechnen, der in Helbra kontrolliert wurde. Der Mann hatte nämlich unerlaubt eine Gasdruckwaffe bei sich. Die Waffe wurde sichergestellt.