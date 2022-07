Tendenz steigend: Waschbären sind in Mansfeld-Südharz auf Beutezug

Die aus Nordamerika stammenden Vierbeiner breiten sich stark in Mansfeld-Südharz aus. Welche Folgen dieser Trend für die heimische Tierwelt hat.

Die Tiere gelangen mühelos auf Dächer und richten dabei Schaden an.

Helbra/Riestedt - Sie klettern auf Dächer, heben Ziegel hoch, durchwühlen Komposthaufen, Beete und Müllcontainer auf der Suche nach Nahrung: „Was können wir gegen Waschbären auf unserem Grundstück tun?“ Mit dieser Frage wird Walter Kampa in seiner kleinen Drogerie in Helbra immer häufiger konfrontiert. „Mir bleibt dann nur der Hinweis, dass sich die Leute an ihren zuständigen Jagdpächter wenden sollen“, erzählt er.