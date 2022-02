Sturm „Ylenia“ fällt Dutzende Bäume in Mansfeld-Südharz

Südharz - Das Sturmtief „Ylenia“ ist in der Nacht zu Donnerstag über den Landkreis Mansfeld-Südharz hinweggezogen. Die Feuerwehr musste zu Dutzenden Einsätzen ausrücken. Erstmals bereits 0.26 Uhr, hieß es von der Leitstelle Mansfeld-Südharz. Anschließend nahm die Intensität des Sturms zu, die Einsätze häuften sich.

Schwerpunkt des Geschehens war hierbei die Region um Stolberg, Roßla und Schwenda. Es kam zu mehreren Einsätzen auf der L235 rund um den Auerberg, etwa in bei Dietersdorf und bei Schwenda. Auch die L236 war von mehreren Einsätzen betroffen, bei denen jeweils Bäume umgestürzt waren. Am Donnerstagmorgen war beispielsweise die Straße von Breitenstein in Richtung Günthersberge noch gesperrt.

Auch auf der L 230 zwischen Wippra und Grillenberg und auf der L 231 am Abzweig in Richtung Wettelrode musste die Feuerwehr in der Nacht zu Einsätzen ausrücken, weil Bäume auf die Straßen gefallen waren. Gleiches galt für den Abschnitt der L 231 zwischen Horla und Wettelrode. Auf der L231 zwischen Bennungen und Wickerode rückten die Einsatzkräfte wegen eines Baums im Strommast aus.

In der Nacht kam es zudem in Hettstedt zu einem Feuerwehreinsatz, als ein Baum auf die Feuerbachstraße gefallen war, In Leimbach waren Einsatzkräfte am Werk, um genau so etwas zu verhindern. Auf der L 224 zwischen Bornstedt und Schmalzerode sowie auf der L 251 zwischen Gerbstedt und Helmsdorf und auch in Quennstedt war jeweils ebenfalls ein Baum umgestürzt